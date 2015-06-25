Гривня на межбанке укрепилась уже до 21,10 за доллар

В четверг, 25 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,53/23,64 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3870 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1961 грн/долл., к этому часу заключено 522 сделок на сумму 384,70 млн долл.