Встреча Еврогруппы по Греции снова завершилась провалом

Председатель Еврогруппы Ероен Дийсельблум заявил, что двери для Греции все еще открыты и она еще может принять предложения кредиторов, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Позже представитель еврозоны сказал, что следующая встреча Еврогруппы назначена на утро субботы.

Как сообщалось, переговоры премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с международными кредиторами, которые завершились в ночь на 25 июня, не принесли прорыва.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что соглашение о помощи для Греции должна быть достигнута не позднее 25 июня.

Глава Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита ЕС заявил, что кредиторам и Греции нужно еще много часов для того, чтобы достичь соглашения.