Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла до 1,8 миллиарда гривень

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По сравнению с началом года долги по зарплате выросли на 37%.

Как отмечается, порядка 74% или 1,34 млрд грн от объема задолженности составляют долги экономически активных предприятий.

Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности - 1,28 млрд грн. Причем половина этой задолженности - 619,4 млн грн - сформирована в сфере переработки.

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В региональном разрезе наибольшие объемы задолженности сформированы в Донецкой области – 398 млн грн, Луганской области – 380 млн грн, Харьковской области – 177 млн грн и Киевской области – 129 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в апреле сократилась на 110 млн грн и составила 1,5 млрд грн. В региональном разрезе наибольший объем задолженности был зафиксирован в Донецкой области – 377 млн грн, в Киевской области – 128,5 млн грн, в Луганской области - 127,8 млн грн и в Харьковской области – 179,2 млн грн. Задолженность по зарплате в Киеве составила 73,2 млн грн.