Переговоры Греции с кредиторами перенесли на 27 июня - СМИ

Как пишет Deutsche Welle, Греции до сих пор не удалось договориться с международными кредиторами о выходе из долгового кризиса. Очередная встреча министров финансов стран Еврозоны, прошедшей в Брюсселе в четверг, 25 июня, закончилась безрезультатно.

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Руководители минфинов намерены продолжить обсуждение греческой проблемы 27 июня, сообщают источники, близкие к переговорам. "Двери для греческой стороны остаются открытыми, если она решит представить новые предложения или принять то, что уже вынесено на обсуждение", - приводит информагентство Reuters слова главы Еврогруппы Єруна Дейсселблума.

Так, международные кредиторы собираются повторно изучить греческий документ, как и свой собственный, сообщил министр финансов Греции Янис Варуфакис. "Будет идти обсуждение с греческим правительством и мы продолжим до тех пор, пока не найдем решения", - заявил Варуфакис.

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Как сообщают два источника информагентства Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель сказала своим коллегам право-центристам, что соглашение по Греции должно появиться до открытия финансовых рынков в понедельник. Она также сообщила лидерам Европейской народной партии (ЕНП) перед саммитом ЕС, что "Германия не даст Греции себя шантажировать", сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Между тем, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что шансы на достижение компромисса между Грецией и ее кредиторами из ЕС и МВФ становятся все более призрачными, пишет информагентство AFP. "Греки сделали шаги назад. Позиции скорее еще больше отдалились, чем приблизились", - заявил министр Шойбле.