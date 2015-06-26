Евро обвалился в отношении доллара на негативных новостях по греческому долгу

На мировых торгах в пятницу, 26 июня, курс евро к доллару снижается на фоне новостей по переговорам кредиторов и Греции, передает Reuters.

Так, с начала торгов курс евро к доллару упал до 1,1192 доллара за евро с 1,1207 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снизился до 123,39 иены со 123,63 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,04% - до 95,25 пункта.

Греции 25 июня не удалось договориться с международными кредиторами о выходе из долгового кризиса. Руководители минфинов ЕС намерены продолжить обсуждение греческой проблемы 27 июня.

Читайте такжеПремьер Греции утверждает, что кредиторы отвергли предложения АфинКак сообщает DW со ссылкой на источники, канцлер Германии Ангела Меркель сказала своим коллегам право-центристам, что соглашение по Греции должно появиться до открытия финансовых рынков в понедельник. Она также сообщила лидерам Европейской народной партии (ЕНП) перед саммитом ЕС, что Германия не позволит Греции себя шантажировать".

Между тем, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что шансы на достижение компромисса между Грецией и ее кредиторами с ЕС и МВФ становятся все более призрачными.