Яресько официально обратилась к гражданам Украины по поводу переговоров с кредиторами

Правительство Украины ищет возможности для достижения договоренностей с кредиторами, чтобы снизить долговую нагрузку и стимулировать восстановление экономического роста страны, но допускает введение моратория на выплату международным внешним кредиторам до достижения приемлемого соглашения о реструктуризации.

Об этом говорится в обращении министра финансов Наталии Яресько к гражданам Украины, опубликованном на сайте министерства.

Читайте такжеGoldman Sachs считает, что в июле Украина введет мораторий на выплату долговМинистр напоминает, что политика украинского правительства поддерживается Международным валютным фондом и странами "Большой семерки", которые согласны, что коммерческие внешние кредиторы должны принять участие в спасении и восстановлении экономики Украины.

«Цель нашего правительства - защитить народ Украины, и мы готовы сделать все шаги, необходимые для защиты интересов Украины», - отмечается в обращении.

Кроме того, по ее словам, Украина получит очередной транш финансирования Международного валютного фонда после завершения первого обзора программы с Фондом, что ожидается в ближайшие недели.

«После завершения первого обзора программы МВФ, что, как мы надеемся, будет завершено в ближайшие недели, Украина получит очередной транш финансирования МВФ», - говорится в обращении.

Министр подчеркнула, что правительство привержено политике восстановления стабильности государственных финансов, возврата Украины на путь роста и создания рабочих мест, разработанной при поддержке МВФ и других международных партнеров.

«Хотя из-за наследства коррумпированного предыдущего режима и из-за российской агрессии против Украины, этот путь для нашей страны не легок, правительство стремится обеспечить процветающее и безопасное будущее для украинского народа», - добавила Яресько.

Она также отметила, что бремя нынешней экономической и финансовой ситуации в Украине не должно лежать исключительно на народе Украины, который уже заплатил очень высокую цену за свое европейское будущее.

Министр напомнила, что программа МВФ предусматривает разделение усилий по финансовой стабилизации в нашей стране между тремя группами: МВФ, который предоставляет Украине 17,5 млрд долл., официальными кредиторами, предоставляющими 7,2 млрд долл. нового финансирования, и международными коммерческими кредиторами, обеспечивающими предоставление 15,3 млрд долл. в результате долговой операции.

Первые две группы, как отметила Яресько, уже внесли свой вклад, в том числе МВФ предоставил первый транш в рамках программы финансирования и предоставит второй транш после пересмотра программы, а международные партнеры в составе США, ЕС, Японии и Канады подписали ряд соглашений о финансировании Украины.

«Владельцы суверенных коммерческих внешних обязательств Украины, представленные Специальным комитетом кредиторов, как третья группа, до сих пор отказываются внести свой вклад в восстановление Украины», - подчеркнула она, напоминая, что кредиторы три месяца отказывались проводить предметные переговоры об условиях долговой операции в рамках параметров программы МВФ, предложив вместо этого использовать на погашение валютные резервы.

Как сообщал УНИАН, встреча в трехстороннем формате с участием делегации Министерства финансов Украины, Международного валютного фонда и Комитета кредиторов состоится в Вашингтоне 30 июня. Результатом встречи станет выработка позиций сторон и ответ Украины на предложения кредиторов.

Аналитики Goldman Sachs Group считают, что Украина испытывает серьезный кризис ликвидности и, вероятно, не сможет осуществить запланированные на июль купонные выплаты по своим бондам, в связи с чем правительство не сможет достичь договоренности с кредиторами и в ближайшее время объявит мораторий по купону, платеж по которому запланирован на 24 июля.

Украина начала переговоры о реструктуризации 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов в ходе переговоров обращался через СМИ или посредников к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

25 июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.