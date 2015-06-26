Еврокомиссар: у Греции есть 5 дней для избежания выхода из еврозоны
Выход Греции из еврозоны будет неминуемым, если Афины и международные кредиторы не достигнут согласия в течение ближайших 5 дней.
Об этом заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Вплоть до 30 июня мы будем делать все, чтобы греки продемонстрировали готовность к реформам", - сказал он.
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"Выход Греции из еврозоны не является нашей целью, но он станет неизбежным, если решение не будет найдено в ближайшие 5 дней", - отметил Гюнтер Эттингер.
Как сообщалось, последняя встреча министров финансов еврозоны по выходу Греции из долгового кризиса и продолжению программы помощи в четверг завершилась безрезультатно.
Министры попытаются договориться о помощиГреции 27 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что эта встреча будет решающей.