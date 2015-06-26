Украина получит очередной транш МВФ в ближайшие недели – Яресько

Об этом говорится в обращении министра финансов Наталии Яресько к гражданам Украины, опубликованном на сайте министерства.

«После завершения первого обзора программы МВФ, что, как мы надеемся, будет завершено в ближайшие недели, Украина получит очередной транш финансирования МВФ», - говорится в обращении.

Ранее, 19 июня, министр финансов высказала предположение, что заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша, утвержденного программой EFF, может состояться в середине июля, отметив, что МВФ не может назначить конкретную дату заседания в связи с невыполнением Украиной всех предварительных условий для его получения. В частности, по ее словам, речь идет о повышении возможности НАК «Нафтогаз Украины» взыскивать свою дебиторскую задолженность.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 июня приняла законы о распределении прибыли НБУ и усилении его независимости, а также рассмотрела в первом чтении законопроекты об обязанности чиновников декларировать имущество, которым они пользуются, и об установлении экономически обоснованных тарифов и совершенствовании системы гарантирования вкладов.

Документы входят в пакет необходых к принятию законов в рамках реализации программы реформ, одобренной МВФ.

Премьер-министр Арсений Яценюк попросил на заседании Совета коалиции поддержать на следующей пленарной неделе (с 30 июня по 3 июля) 9 законопроектов, которые касаются программы сотрудничества с МВФ и Всемирным банком.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

По итогам последней оценочной миссии в Киеве в мае МВФ ухудшил свои прогнозы экономического развития Украины в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявил о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.