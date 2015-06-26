Отток из фондов, инвестирующих в активы России, за неделю увеличился в 16 раз

Инвесторы за неделю - с 18 июня по 24 июня - вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 34 миллиона долларов против оттока 2,1 миллиона долларов неделей ранее - то есть, рост оттока в 16 раз, передает ПРАЙМ со ссылкой на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, - Emerging Portfolio Fund Research, приведенные в обзоре Газпромбанка.

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