Гривня продолжает укрепляться – на межбанке уже 21,05 за доллар

В пятницу, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,99/21,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,53/23,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3850 грн/рубль.

Читайте такжеУ Абромавичуса назвали средний курс гривни на два года

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 21,0251 грн/долл., к этому часу заключено 140 сделок на сумму 68,33 млн долл.