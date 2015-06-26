Комитет кредиторов хочет видеть Яресько на встрече в Вашингтоне

Комитет кредиторов призывает украинские власти как можно скорее провести переговоры по вопросам реструктуризации части государственного долга и приглашает министра финансов Украины Наталью Яресько лично участвовать в запланированной на вторник, 30 июня, встрече в формате Украина – Комитет кредиторов – Международный валютный фонд.

Об этом говорится в письме кредиторов, текстом которого располагает УНИАН.

«Комитет снова призывает начать переговоры как можно скорее – без предварительных условий и акцентов на каких-либо решениях, а также призывает министра Яресько присоединиться к участникам встречи в Вашингтоне на следующей неделе», - говорится в заявлении Комитета.

В Комитете заверили, что позиция Минфина Украины, состоящая в том, что частные кредиторы отказываются оказать содействие Украины, является неверной. «С 9 мая министерство финансов располагает полным предложением по реструктуризации долга с учетом критериев МВФ и возможностью высвободить до 16 млрд долл., отложив платежи по основной части долга и обслуживанию до 2019 года, в то время как МВФ (как ключевой кредитор страны - УНИАН) получит 4,4 млрд долл. с период с 2015 по 2018 год и в целом 8,1 млрд долл. до 2020 года», - говорится в письме кредиторов.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс подтвердил, что 30 июня на площадке Фонда в Вашингтоне пройдут технические консультации по вопросам реструктуризации госдолга Украины. Украинскую делегацию представит правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Виталий Лисовенко.

Комментируя предстоящую встречу, министр финансов отмечала, что речь идет о технических консультациях, а не об официальных переговорах.

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Украина начала переговоры о реструктуризации 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

По данным СМИ, Украина предлагает кредиторам списать 40% долга, которым располагают частные кредиторы, дабы достичь критериев МВФ, а именно – сокращения общего объема долга до 71% ВВП и сокращения потребностей во внешнем финансировании на период с 2019 по 2025 год до 10% ВВП.

В то же время Комитет кредиторов убежден, что списание долга крайне нежелательно для Украины, поскольку оно закроет стране выход на внешние рынки капиталов.

Украина пока не изменила свою переговорную позицию, а министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля.