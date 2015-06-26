Нацкомиссия со второй попытки разрешила UniCredit Bank увеличить уставной капитал

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины одобрила эмиссию дополнительных простых акции UniCredit Bank на общую сумму 5,55 млрд грн (250 млн долл.), сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласо сообщению, соответствующее решение комиссия приняла на очередном заседании 25 июня.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила об отказе в регистрации дополнительной эмиссии акций на 5,868 млрд грн (250 млн долл.) UniCredit Bank для пополнения уставного капитала.

Ранее банк сообщал о пополнении уставного капитала в марте на 250 млн долл. и намерениях акционеров пополнить капитал еще на 250 млн долл. в июне в рамках требований Национального банка Украины по итогам проведенного в 2014 году стресс-тестирования банка, а также для формирования дополнительной «подушки безопасности» на будущее.

Справка УНИАН. UniCredit Bank – объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине - «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка».

В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.