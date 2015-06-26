Беларусь будет договариваться с Россией о рефинансировании своего долга

Беларусь надеется договориться с Россией о рефинансировании своего долга, заявил министр финансов Беларуси Владимир Амарин, передает БЕЛТА.

По его словам, в настоящее время речь идет именно о рефинансировании долга перед Россией, а не о пролонгации выплат.

Читайте такжеРоссия дала Беларуси отсрочку по кредиту и разрешила конвертировать его в рубли"Мы сроков не переносим, все платим. То, что мы получили в апреле $110 млн, - это кредит на, скажем так, рефинансирование платежей в пользу России. Ни о какой пролонгации речи нет", - отметил глава Минфина Беларуси.

Он подтвердил, что в июле пройдут переговоры с российской стороной о рефинансировании. "Идет речь о том, что будет кредит на эти цели", - сказал Амарин.