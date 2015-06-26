Казахстанцы "профинансировали" Россию за полгода на 2,8 миллиарда долларов

В период с октября 2014 по апрель 2015 года казахстанцы приобрели в пунктах обмена валют 151 миллиард рублей или 2,8 миллиарда долларов, которые затем потратили в России, заявил председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблай Мырзахметов, передают "Новости-Казахстан".

"По данным Нацбанка, с октября 2014 года по апрель 2015 в обменных пунктах куплен 151 миллиард рублей или 2,8 миллиарда долларов. Это те деньги, которые население вывезло и потратило на территории России в связи со сложившимся паритетом", — сказал Мырзахметов.

"Для примера скажу известный факт по автомобилям: в прошлом году было завезено порядка 80 тысяч авто, из них старых — чуть более 6 тысяч, а за 5 месяцев 2015 года — 151 тысяча и 85 тысяч из них — подержанные. Можете сами судить, во что деньги нашего населения оказались вложены", — добавил он.

Читайте такжеУкраина благодаря ВТО откроет "молочке" доступ на рынок Казахстана"Были прогнозы, что нужно примерно полгода выдержать паузу, и в России после девальвации произойдет рост цен, будет расти инфляция и, так или иначе, через полгода мы не так сильно будем чувствовать давление рубля. Но с января по апрель в России инфляция не растет, а падает. Более того, мы видим, что российская экономика адаптировалась к такому курсу и, в принципе, они себя достаточно комфортно чувствуют, и мы не видим, что диспаритет исчезает. Естественно, это создает для некоторых отраслей шоковые ситуации", — констатировал Мырзахметов.

Его поддержал заместитель председателя правления НПП Рахим Ошакбаев. "Безусловно, ключевой вопрос — что мы будем делать со сложившимся диспаритетом, в первую очередь, с российским рублем. Вы знаете, что все наши коллеги по Евразийскому экономическому союзу ослабили свои курсы валют, только Казахстан настаивает на текущем курсе", — сказал Ошакбаев.

По его словам, данный вопрос находится целиком и полностью в компетенции Национального банка страны.

"Как мне кажется, текущая ситуация показывает дисбаланс целей Нацбанка: национальный банк говорит, что он не отвечает за занятость — а вы видите, что у нас большие проблемы с занятостью, что он не отвечает за экономический рост — а вы видите, что идет серьезное снижение объемов производства. Нацбанк отвечает только за стабильность цен. Если мы говорим про системные вещи, то, конечно, следует вменить в функции Национального банка вопросы экономического роста и занятости, поскольку денежно-кредитная политика, объем денег в экономике, курсообразование — это все факторы, которые прямо и очень серьезно влияют на эти показатели", — считает зампред Нацпалаты.

Кроме того, по его словам, НПП выступает за возвращение интегрированного контроля на границы с Россией и, в будущем, с Кыргызстаном после вступления Бишкека в Евразийский Экономический союз. "На наш взгляд, произошёл очень серьёзный рост серого товарооборота в условиях отсутствия таможенного контроля. В рамках единой территории субъекты рынка, физлица, увидели, что можно беспрепятственно завозить товары, и, в связи с девальвацией рубля, это стало очень выгодно на территории Казахстана без уплаты налога на добавленную стоимость", — констатировал Ошакбаев.

"Более того, поступает очень много товаров на нашу территорию, которые не соответствуют требованиям безопасности, установленных, в том числе, и в общих наднациональных технически регламентах. Ситуация достаточно критическая в связи с некачественной продукцией, которая представляет угрозу жизни потребителей. В данной связи мы считаем необходимым ввести интегрированный контроль по периметру на границе Россия-Казахстан и Россия-Кыргызстан в связи с тем, что практически с 1 июля Кыргызстан будет полноценным членом ЕАЭС", — добавил он.