Розенко обещает компенсировать не переоформленные вовремя субсидии

«Человеку нужно заплатить (коммунальные платежи по новым тарифам - УНИАН), но потом этот платеж, эта субсидия будет возвращена. То есть ему будет начислена субсидия с 1 апреля, и этот размер субсидии, которую он переплатил, ему будет учтен в следующем платеже», - сказал он.

При этом министр отметил, что сегодня на переоформлении находятся дела приблизительно 800 тыс. семей. Субсидии этим семьям начисляются автоматически.

«Эти люди не приходят, и не нужно им никуда идти и переоформлять субсидии, мы это сделаем в автоматическом режиме», - сказал он.

При этом Розенко отметил, что на следующей неделе будут презентованы изменения в существующую процедуру назначения субсидий. Министерство планирует еще больше упростить доступ к субсидиям для населения, а также разрешить местным органам власти решать отдельные спорные вопросы, которые не были прописаны в постановлении правительства.

«Мы предоставим местным органам власти полномочия решать спорные вопросы. В частности, определять фактическое проживание или непроживание человека. Потому что как раз вокруг этого возникает много вопросов», - сказал он.

Министр также сообщил, что местные органы соцзащиты получили указание назначать субсидии по каждому заявлению.

«Мы дали соответствующие указания местным органам власти о том, чтобы вообще никаких отказов не было», - сказал он, отметив, что при этом может возникнуть ситуация, когда семья с достаточно высоким доходом для оплаты коммунальных услуг в неотопительный сезон получает нулевую субсидию.

Министр призвал такие семьи не отказываться от подачи заявлений. По его словам, сейчас эти семьи будут внесены в базу, и если в отопительный сезон их доход не будет позволять оплачивать высокие счета за жилкомуслуги, субсидия будет начислена им автоматически.

По данным Розенко, на сегодняшний день органы социальной защиты приняли 1 млн 100 тыс. заявлений на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Решение о назначении субсидии получили приблизительно 800 тыс. семей, остальные заявления находятся в процессе обработки. Отказы в оформлении субсидии, по данным министра, получают сейчас около 3-4% семей, при том что до мая отказы получали 40-50% обратившихся.

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Как сообщал УНИАН, правительство в рамках выполнения программы реформ в энергетическом секторе и выполнения условий программы сотрудничества Украины с главным кредитором – Международным валютным фондом приняло решение о повышении коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня. Повышение тарифов сопровождается внедрением новой системы предоставления субсидий населению. В 2015 году их объем, по планам правительства, составит 24,5 млрд грн, что является беспрецедентной для Украины суммой. Кроме того, максимально упрощена процедура получения субсидий: по новым, принятым правительством правилам, потребителю достаточно заполнить бланк-заявление на субсидию и декларацию о доходах, а затем отправить эти документы в органы соцобеспечения, которые сами будут рассчитывать и начислять субсидии на основе переданных данных сроком на 12 месяцев. Проверки указанных данных будут осуществляться после начисления субсидий, а подача заведомо неправдивых данных может повлечь за собой штраф в двойном размере начисленной субсидии.

Жителям Украины в январе-мае 2015 года были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 235,1 млн грн, что на 196,4 млн грн, или в 6,1 раза, больше, чем в январе-мае 2014 года.

Министерство социальной политики ранее заявляло о намерении упростить заявления на предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, убрав показатель размера дохода и оставив только вид и место его получения, а также ввести административную ответственность за подачу заведомо недостоверных данных.