В Украине осталось 128 работающих банков

В Украине по состоянию на 25 июня функционируют 128 банков, без учета ликвидируемых банков и банков со временной администрацией, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

По информации НБУ, в том числе 40 из работающих банков – финучреждения с иностранным капиталом.

Регулятор напоминает, что в рамках процесса очистки банковской системы в 2014-2015 годах он принял 51 решение об отнесении банков к категории неплатежеспособных, в том числе по 18 банкам – в 2015 году.

В 2014-2015 гг. Нацбанк отозвал банковские лицензии у 41 банка, из них в 2015 году – у 24, в том числе регулятор аннулировал лицензии двух банков на территории АР Крым и Севастополя.

По оценкам НБУ, всего на сегодня к категории неплатежеспособных относятся десять банков, в стадии ликвидации находятся 48 банков.

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Как сообщал УНИАН, в апреле количество банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности (в том числе со временной администрацией), сократилось на три учреждения – до 145 на 1 мая.

По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.