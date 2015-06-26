Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили расходы на 5,6 миллиарда гривень

Государственный бюджет Украины по итогам января-мая 2015 года сведен с профицитом в 5,61 млрд грн против профицита за январь-апрель в 8,201 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов.

При этом за аналогичный период прошлого года бюджет был сведен с дефицитом в 12,224 млрд грн.

По информации Минфина, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 19,394 млрд грн против 7,970 млрд грн дефицита годом ранее.

Доходы госбюджета в январе-мае составили 204,922 млрд грн, что на 54,276 млрд грн, или на 36%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В сводный бюджет за этот период поступило 249,754 млрд грн доходов, что на 58,422 млрд грн, или на 30,5%, больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Кассовые расходы госбюджета составили 198,640 млрд грн, что на 22,5%, или на 36,493 млрд грн, больше соответствующего показателя 2014 года.

Расходы сводного бюджета составили 229,665 млрд грн, что на 15,7%, или на 31,092 млрд грн, больше показателя за 5 месяца 2014 года.

Как сообщал УНИАН, действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.

Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.