В Нацбанке подсчитали, что инвестпозиция Украины улучшилась

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, в первом квартале 2015 года снизилось на 8,086 млрд долл., или на 13,5%, - до 52,009 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в первом квартале активы Украины выросли на 3,168 млрд долл., или на 2,5%, – до 129,078 млрд долл., пассивы снизились на 4,918 млрд долл., или на 2,6%, – до 181,087 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в 2014 году снизилось на 16,832 млрд долл., или на 21,9% - до 60,016 млрд долл.

В 2013 году отрицательное значение чистой инвестпозиции Украины выросло на 16,933 млрд долл., или на 28,3%, - до 76,848 млрд долл.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.