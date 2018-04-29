Баланс недели: неумолимые кредиторы, министры-"инквизиторы" и воззвание к G7

Тема взаимоотношений Украины с кредиторами стала ключевой на минувшей неделе. Стороны через прессу обменивались претензиями. Украина добивается списания 15 млрд долл. долгов, а американский инвестфонд Franklin Templeton, в руках у которого украинских ценных бумаг на 8 млрд долларов, не хочет терять ни цента на сделке.

Так, в начале недели Комитет кредиторов, возглавляемый Franklin Templeton, заявил, что рассматривает очередное предложение Украины о реструктуризации долга, некоторые детали которого были освещены в СМИ.

«Советники Комитета в настоящее время рассматривают предложение о реструктуризации, представленное Украиной 19 июня, некоторые детали которого были освещены в средствах массовой информации, прежде чем советники его получили», - говорится в заявлении. При этом в Комитете отметили, что считают важным, чтобы все стороны могли сесть за стол переговоров как можно скорее.

Затем министр финансов Наталья Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля в случае, если кредиторы в очередной раз отклонят предложение нашей страны.

По мере повышения градуса переговорного процесса к концу недели стороны договорились встретиться лицом к лицу под присмотром Международного валютного фонда 30 июня в Вашингтоне. Это – первая попытка сторон выслушать друг друга напрямую.

Как сообщила Яресько, встреча будет технической, поэтому донести кредиторам видение украинских властей реструктуризации долгов отправится делегация во главе с правительственным уполномоченным по вопросам государственного долга Виталием Лисовенко.

Однако кредиторов это не устроило, и они потребовали личного присутствия Яресько на встрече.

В пятницу на сайте Министерства финансов появилось обращение Яресько к гражданам Украины, в котором говорилось, что правительство ищет возможности для достижения договоренностей с кредиторами, чтобы снизить долговую нагрузку и стимулировать восстановление экономического роста страны.

Министр напомнила, что политика украинского правительства поддерживается Международным валютным фондом и странами «Большой семерки», которые согласны, что коммерческие внешние кредиторы должны принять участие в спасении и восстановлении экономики Украины.

«Цель нашего правительства - защитить народ Украины, и мы готовы сделать все шаги, необходимые для защиты интересов Украины», - отмечается в обращении.

«Хотя из-за наследства коррумпированного предыдущего режима и из-за российской агрессии против Украины, этот путь для нашей страны не легок, правительство стремится обеспечить процветающее и безопасное будущее для украинского народа», - добавила Яресько.

Она также подчеркнула, что бремя нынешней экономической и финансовой ситуации в Украине не должно лежать исключительно на гражданах, которые уже заплатили очень высокую цену за свое европейское будущее.

Независимо от итогов встречи ближайшие недели станут решающими в переговорном процессе по реструктуризации долгов между украинскими властями и Комитетом кредиторов. Отведенный на переговорный процесс срок уже истек - МВФ давал Украине два месяца, до июня. Однако к этому времени Киеву удалось договориться по долгам лишь «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на общую сумму порядка 3 млрд долл. И тогда МВФ пошел на уступки и вывел разрешение долгового спора из обязательных условий продолжения программы сотрудничества с Украиной. Более того, Фонд предложил свою площадку для урегулирования всех переговорных сложностей.

Кстати, в своем обращении Яресько сообщила, что Украина получит очередной транш МВФ по завершению первого обзора программы с Фондом, что ожидается в ближайшие недели.

В ожидании «зимнего пакета»

На минувшей недели стало известно: в то время, как в Вашингтоне украинские власти будут общаться с кредиторами, в Европе пройдут газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС. В них примет участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин - 30 июня он отправится в Вену.

«На встрече в Вене мы хотим подписать новый пакет договоренностей по поставкам газа для всего отопительного сезона. По нашей информации, с российской стороны конечной позиции по цене пока нет, мы же будем настаивать на продолжении условий, действовавших в прошлом году", - сообщил министр.

В начале июня Украина при посредничестве Европейской комиссии достигла предварительных договоренностей с «Газпромом» о продлении условий так называемого «зимнего пакета» поставок российского газа в Украину. Стороны отмечали, что провели конструктивные переговоры по спорным вопросам и на уровне экспертов подготовили протокол решений, который будет охватывать весь зимний период 2015-2016 гг.

Кроме ценового вопроса, стороны обсуждают объем газа, который Украина должна закачать в свои подземные хранилища для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в страны ЕС. «Газпром» традиционно настаивает, чтобы наша страна как можно больше закачала в свои хранилища. По словам Демчишина, речь идет о 19 млрд кубометров газа, при том что сейчас в отечественных ПХГ находится порядка 11,5 млрд кубометров. «Мы готовы при наличии средств закачать 19 млрд кубометров. Но это - не обязательно», - сказал Демчишин.

«Нафтогаз» на протяжении полугода ведет переговоры с европейскими партнерами о предоставлении Украине кредита в объеме порядка 1,5 млрд евро на закупку и закачку природного газа, который затем будет использован для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов и станет гарантом бесперебойного транзита российского газа.

«Нафтогаз» своими силами эту задачу выполнить не сможет. Нужна помощь правительства и международных институтов», - заявил главный советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Алексеенко.

Премьер-министр Арсений Яценюк призвал правительства стран "Большой семерки" помочь Украине в достижении окончательного решения по вопросам поставок газа из России и транзита российского топлива через Украину в Евросоюз.

«Это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасный транзит в ЕС и поставки газа в Украину на основе всеобъемлющего договора между ЕС, Украиной и Российской Федерацией, который должен включать трехсторонний протокол, а также дополнение к действующему контракту между «Нафтогам» и «Газпромом, - пояснил премьер. – Вместе мы можем достичь успеха в том, чтобы получить соглашение такое же, как имели в прошлом году».

Между тем, на минувшей неделе «Укртрансгаз» озвучил свой прогноз на 2015 год по объемам транзита российского газа через территорию Украины в ЕС и потребления «голубого топлива» внутри страны. По сравнению с 2014 годом, объем транзита в текущем году достигнет минимума за всю историю независимости государства - 51 млрд куб. м. Кроме этого, по прогнозам компании, будет минимальным в этом году и потребление газа – падение по сравнению с прошлым годом примерно на 20% - до 34 млрд куб. м. По словам главы «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, сокращение потребления газа связано с отделением оккупированных районов Донбасса от энергосистемы Украины, а также падением промышленного производства.

Кадровый вопрос

На минувшей неделе у крупнейшего в Украине газодобытчика - госкомпании «Укргазвыдобування» - появился новый руководитель. На этот пост был назначен партнер консалтинговой компании McKinsey Ukraine Олег Прохоренко. Смену менеджмента инициировал премьер-министр Яценюк по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании. Как выяснилось, группа компаний народного депутата Игоря Еремеева должна госпредприятию 373 млн грн, однако прежнее руководство «Укргазвыдобування» не предприняло никаких попыток вернуть долг.

Экс-руководитель «Укргазвыдобування» Сергей Костюк возглавил компанию в начале 2014 года, практически сразу после бегства экс-президента Януковича. Назначение прошло без конкурса. Как только он вступил в должность, «Укргазвыдобування» начала активное сотрудничество с компаниями, подконтрольными народному депутату Игорю Еремееву.

По данным МВД, лишь от продажи газового конденсата подконтрольным нардепу компаниям «Укргазвыдобування» недополучила около 60 млн грн. Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против Костюка и подозревают его в нанесении ущерба государству путем продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной Еремееву.

Представляя нового руководителя «Укргазвыдобування», Яценюк подчеркнул, что правительство последовательно осуществляет политику смены политически заангажированного менеджмента госкомпаний на специалистов, которые лишены политического влияния. Цель властей - сделать госкомпании эффективными и прозрачными. «И я жду от «Нафтогаза» и «Укргазвыдобування» реальных шагов по реформированию компании «Укргазвыдобування», - подчеркнул Яценюк.

Также Яценюк предложил провести реформу оплаты труда руководителей крупнейших государственных компаний. По мнению премьера, сумма должна быть привязана к прибыли или любому другому индикатору работы предприятий.

На минувшей неделе получил продолжение скандал вокруг министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, который использовал частный самолет депутата Онищенко для возвращения в страну из Ниццы.

На прошедшем 24 июня заседании Кабмина премьер попросил Шевченко покинуть помещение, а после правительство приняло решение внести в Верховную Раду представление о его освобождении от занимаемой должности за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Как отметили в Кабмине, данное решение принято, учитывая то, что Минприроды как центральный орган исполнительной власти утратило управляемость. В правительстве утверждают, что в январе 2015 года в рабочее время Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства.

Кроме того, Шевченко 6 июня в 14.30 вылетел чартерным рейсом на частном самолете ТСТКN по личным делам в Дрезден и вернулся 8 июня 2015 года в 16 час. (в рабочий день) из Ниццы также частным самолетом PHARO.

«Наряду с этим имела место «приватизация» министерства газовым олигархом, народным депутатом Украины Александром Онищенко, в частности, в период пребывания на посту министра экологии и природных ресурсов Украины Игорем Шевченко было внесено представление о назначении на должность председателя Государственной службы геологии и недр Матвеева П.С., который во время выборов народных депутатов в 2012 году был доверенным лицом Онищенко, а также организовывал работу ООО «Надра Геоцентр», ПАО «Пласт» и других предприятий Онищенко», - говорится в представлении правительства.

В свою очередь, Шевченко назвал заседание Кабмина «судом инквизиции». А после заявил, что лично Яценюк мешал его работе на посту министра экологии и природных ресурсов. «Премьер-министр Арсений Яценюк не дает мне работать», - сказал он, добавив, что против его отставки выступил только министр энергетики Демчишин.

Эксперимент с таможней и испытание для фискалов

На минувшей неделе в Государственной фискальной службе был представлен очередной вариант реформы ведомства, после чего Яценюк дал три месяца на полное переформатирование работы ГФС и, в первую очередь, тотальную смену кадров.

«У вас есть три месяца, чтобы налогоплательщики почувствовали новую и качественную налоговую культуру, которая будет внедрена руководством Государственной фискальной службы, и не только наверху, – сказал Яценюк. – Внизу у нас остаются такие же люди, такая же коррупция. А внизу должны быть реальные изменения».

Яценюк подчеркнул, что все кадровые назначения на всех уровнях управления должны быть прозрачными и понятными. «Там не должно быть людей Калетника (экс-глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник - УНИАН) и других бывших олигархов, которые сейчас перекрасились и в силу изменения системы хотят вернуться назад. И поэтому я требую от руководства ГФС тотального изменения руководства внизу. Подчеркиваю – тотального. Иначе с этим грузом мы никуда не уплывем. Косметических ремонтов в ГФС стране не нужно».

Также премьер-министр предложил в качестве эксперимента пригласить иностранные компании к управлению наиболее коррумпированными таможнями Украины. «Я предлагаю Министерству финансов и руководству ГФС провести эксперимент на отдельных таможнях. Давайте сделаем пилотный проект и пригласим внешние компании, чтобы они оперировали на отдельных таможнях. Такой опыт был в Болгарии и других странах, – сказал он. – Первый этап - определить таможни, и предлагаю отдать в управление иностранным компаниям наиболее коррумпированные таможни. И там мы сразу увидим, какой результат работы».

В свою очередь, заместитель главы Государственной фискальной службы, глава таможни Константин Ликарчук заявил, что идея передачи функций таможни на аутсорсинг иностранной компании является преждевременной и находится вне правового поля. По словам Ликарчука, данное решение потребует принятия дополнительных изменений в законодательство и, возможно, в Конституцию.

Перечисленные новости говорят о том, что следующая неделя будет полна значимых событий. Состоится много важных встреч, которые определят дальнейшее взаимоотношение Украины с кредиторами и ее газовую обеспеченность до следующей весны. Кроме того, начнет работу Верховная Рада, задачей которой станет принятие законопроектов, разработанных в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Артем Белоусов (УНИАН)