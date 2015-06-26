ПриватБанк предложил кредиторам продлить сроки погашения по еврооблигациям
ПриватБанк предложил держателям двух выпусков его еврооблигаций продлить срок выплаты по облигациям.
ПриватБанк предложил держателям двух выпусков его еврооблигаций продлить срок выплаты по облигациям. Продление сроков погашения позволит крупнейшему украинскому банку – ПриватБанку – увеличить его капитализацию, и снизит давление на валютный рынок страны.
Крупнейший украинский банк ПриватБанк направил Меморандум о получении согласия держателям еврооблигаций с погашением осенью 2015 г. и в 2016 году об изменении условий двух выпусков еврооблигаций ПриватБанка. В частности, в соответствии с Меморандумом предлагается продлить срок погашения еврооблигаций на сумму 200 млн долл с погашением осенью 2015 года (эмитентом которых выступил UK SPV CREDIT FINANCE PLC) до 2018 года. Погашение еврооблигаций на сумму 150 млн долл с погашением в 2016 году (эмитент ICBC STANDARD BANK PLC) предлагается продлить до 2021 года.
В качестве одного из элементов сделки ПриватБанка, процентная ставка по еврооблигациям, в случае утверждения, будет повышена по согласованию с держателями указанных еврооблигаций. Также держателям данных еврооблигаций, подтвердившим согласие на продление срока погашения по еврооблигациям ПриватБанка, будет выплачена комиссия в размере 20 долл за каждые 1000 долл еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.
Процедура продления сроков погашения по евробондам была инициирована ПриватБанком с учетом экономической ситуации в Украине, а также требований Национального банка Украины о необходимости принятия украинскими банками мер для повышения капитализации банка а также снижения давления на валютный рынок. Ранее подобные решения были приняты государственными банками “Укрэксимбанком” и “Ощадбанком”.
Продление срока погашения внешних обязательств ПриватБанка позволит крупнейшему украинскому банку – ПриватБанку – увеличить капитализацию и в полной мере обслуживать свои обязательства перед вкладчиками физическими лицами – основного приоритета ПриватБанка. Концентрация усилий ПриватБанка на безусловном выполнении своих обязательств перед физическими лицами позволяет ПриватБанку оставаться крупнейшим финансовым учреждением Украины с самой высокой долей розничных депозитов, что свидетельствует о высоком доверии к ПриватБанку населения страны.
Напомним, ранее Публичное акционерное общество “Государственный экспортно-импортный банк Украины” сообщило о достижении договоренностей с кредиторами по продлению сроков по своим еврооблигациям с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл. Также Министерство финансов Украины сообщило об успешном завершении переговоров между АО “Ощадбанком” и Комитетом кредиторов о продлении сроков погашения по внешним обязательствам на сумму 1,3 млрд долл.