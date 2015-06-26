ПриватБанк предложил кредиторам продлить сроки погашения по еврооблигациям

ПриватБанк предложил держателям двух выпусков его еврооблигаций продлить срок выплаты по облигациям. Продление сроков погашения позволит крупнейшему украинскому банку – ПриватБанку – увеличить его капитализацию, и снизит давление на валютный рынок страны.

Крупнейший украинский банк ПриватБанк направил Меморандум о получении согласия держателям еврооблигаций с погашением осенью 2015 г. и в 2016 году об изменении условий двух выпусков еврооблигаций ПриватБанка. В частности, в соответствии с Меморандумом предлагается продлить срок погашения еврооблигаций на сумму 200 млн долл с погашением осенью 2015 года (эмитентом которых выступил UK SPV CREDIT FINANCE PLC) до 2018 года. Погашение еврооблигаций на сумму 150 млн долл с погашением в 2016 году (эмитент ICBC STANDARD BANK PLC) предлагается продлить до 2021 года.

В качестве одного из элементов сделки ПриватБанка, процентная ставка по еврооблигациям, в случае утверждения, будет повышена по согласованию с держателями указанных еврооблигаций. Также держателям данных еврооблигаций, подтвердившим согласие на продление срока погашения по еврооблигациям ПриватБанка, будет выплачена комиссия в размере 20 долл за каждые 1000 долл еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.

Процедура продления сроков погашения по евробондам была инициирована ПриватБанком с учетом экономической ситуации в Украине, а также требований Национального банка Украины о необходимости принятия украинскими банками мер для повышения капитализации банка а также снижения давления на валютный рынок. Ранее подобные решения были приняты государственными банками “Укрэксимбанком” и “Ощадбанком”.

Продление срока погашения внешних обязательств ПриватБанка позволит крупнейшему украинскому банку – ПриватБанку – увеличить капитализацию и в полной мере обслуживать свои обязательства перед вкладчиками физическими лицами – основного приоритета ПриватБанка. Концентрация усилий ПриватБанка на безусловном выполнении своих обязательств перед физическими лицами позволяет ПриватБанку оставаться крупнейшим финансовым учреждением Украины с самой высокой долей розничных депозитов, что свидетельствует о высоком доверии к ПриватБанку населения страны.

Напомним, ранее Публичное акционерное общество “Государственный экспортно-импортный банк Украины” сообщило о достижении договоренностей с кредиторами по продлению сроков по своим еврооблигациям с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл. Также Министерство финансов Украины сообщило об успешном завершении переговоров между АО “Ощадбанком” и Комитетом кредиторов о продлении сроков погашения по внешним обязательствам на сумму 1,3 млрд долл.