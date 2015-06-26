Правительство намерено отменить льготное налогообложение для аграриев - депутат

Председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета по вопросам аграрной политики Леонид Козаченко заявил, что Кабинет Министров Украины намерен ускорить принятие законодательной нормы об отмене льготного режима налогообложения сельхозпроизводителей в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные актов», который готовится рабочей группой по совершенствованию системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, созданной при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

По его словам, в последний день заседания рабочей группы в законопроекте, подготовленном Министерством финансов Украины и Государственной фискальной службой Украины, появилась норма об отмене льготного налогообложения аграриев.

Леонид Козаченко отметил, что "следствием таких решений Правительства могут стать необратимые процессы, которые вернут аграрную отрасль лет на 15 назад". Кроме того, по его мнению, решение о принятии законодательной нормы об отмене специального режима налогообложения сельхозпроизводителей может привести к напряжению политической ситуации из-за социальных протестов сельхозпроизводителей.

Справка: 16 июня, в парламенте народные депутаты не поддержали правительственную бюджетную резолюцию, в которой предлагалось отменить специальный режим налогообложения НДС для сельхозпроизводителей уже с 1 января 2016 года, и вернули ее Кабинету Министров Украины на доработку.