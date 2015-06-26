Нацбанк прогнозирует инфляцию почти 50% до конца года

Национальный банк Украины ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 9,5% и повысил прогноз инфляции до 48% на конец года, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на решение Комитета по монетарной политики НБУ.

Напомним, ранее Национальный банк прогнозировал падение ВВП в 2015 году на 7,5% при инфляции 30%, однако впоследствии анонсировал пересмотр показателей в сторону ухудшения в июне этого года.

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В 2016 году НБУ, согласно обновленным прогнозам, ожидает роста ВВП на 3% и замедления инфляции до 12% на конец 2016 года.