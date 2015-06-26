НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 30%

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение комитета.

«С целью закрепления положительных сдвигов на денежно-кредитном рынке и дальнейшей стабилизации ожиданий члены Комитета рекомендовали оставить неизменной учетную ставку, а в случае дальнейшего снижения инфляционных рисков – перейти к смягчению денежно-кредитной политики в ближайшее время», – сказано в документе.

По информации НБУ, члены комитета отметили некоторое снижение инфляционных рисков, поскольку прирост индекса потребительских цен в годовом измерении в мае снизился до 58,4% с 60,9% в апреле. По мнению комитета, сдерживающее влияние на ценовую динамику имело в том числе укрепление курса гривни к доллару США и сужение диапазона его колебаний. Учитывая стабильность на денежно-кредитном рынке и низкий совокупный спрос, комитет ожидает дальнейшего замедления инфляции в течение следующих месяцев.

Также комитет принял решение оптимизировать подходы к проведению операций по стерилизации свободной ликвидности банковской системы. В частности, размещать депозитные сертификаты на срок от 1 до 3 месяцев с определением цены их размещения во время проведения процентных тендеров с ограниченным объемом, а также проводить операции по продаже государственных ценных бумаг из портфеля НБУ.

По информации регулятора, целью таких изменений является усиление рыночных принципов функционирования денежно-кредитного рынка через задействование эффективных механизмов ценообразования и создание возможностей для формирования срочной кривой доходности, оживление вторичного рынка государственных ценных бумаг и предоставление банкам дополнительных инструментов для диверсификации своих активных операций.

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Как сообщал УНИАН, Комитет по монетарной политике НБУ по итогам заседания в конце мая рекомендовал правлению НБУ сохранить учетную ставку на уровне 30% годовых.

НБУ повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых с 4 марта 2015 года, а также повысил ставки по операциям поддержки ликвидности и по мобилизации ресурсов у банков.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После повышения учетной ставки, а также введения Нацбанком ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.