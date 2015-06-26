Гривня уходит на выходные с курсом 21,02 за доллар

В пятницу, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,02 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,47/23,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,0154 грн/долл., к этому часу заключено 472 сделки на сумму 445,03 млн долл.