Во вторник подешевеют доллар и евро – Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2101.5358 (26 июня – 2119.6069)

100 EUR – 2354.1404 (26 июня – 2375.2315)

10 RUR – 3.8340 (26 июня – 3.8819)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,99/21,02 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,47/23,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,0154 грн/долл., к этому часу заключено 472 сделки на сумму 445,03 млн долл.