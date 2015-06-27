В России ускорилось падение экономики

Падение ВВП России в мае ускорилось до 4,9% в годовом выражении по сравнению со снижением на 4,2% в апреле, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития РФ, сообщает Рейтер.

В марте ВВП сократился на 3,2% к марту прошлого года, в феврале - на 1,6%, в январе - на 1,8%.

По оценке Минэкономразвития, по итогам пяти месяцев экономика РФ снизилась на 3,2%.

Министерство отмечает, что помесячная динамика свидетельствует о замедлении темпов падения. По оценке ведомства, с исключением сезонности снижение в мае составило 0,4% по сравнению с 0,6% в апреле, 0,8% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе.

По данным Росстата, в первом квартале ВВП РФ снизился на 2,2%.

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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил на прошлой неделе, что спад во втором-третьем кварталах будет глубже и может составить 3,5-4%. Начиная с четвертого квартала министерство ожидает замедление темпов падения экономики до 2,0% и по итогам года прогнозирует снижение ВВП на уровне 2,%.

Центральный банк, опубликовавший на прошлой неделе обновленный прогноз развития экономики, оценивает падение экономики по итогам 2015 года в 3,2%.