Глава Еврогруппы: Греция закрыла дверь для переговоров, отклонив предложения кредиторов

Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум журналистам перед заседанием министров финансов еврозоны, пишет Европейская правда.

"Я очень неприятно удивлен нынешним решением правительства Греции", - отметил он.

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"Очевидно, они отвергли последние предложения от трех организаций. И на этом основании предложили парламенту провести референдум", - подчеркнул глава Еврогруппы.

"Это печальное решение для Греции, поскольку оно закрывает дверь для дальнейших переговоров, в то время, когда они все еще были открыты", - подчеркнул Дейсселблум.

"Мы выслушаем министра финансов Греции сегодня и поговорим о дальнейших последствиях", - подытожил он.