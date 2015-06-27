Еврогруппа не имеет "плана Б" относительно Греции - министр финансов Германии

Как пишет Европейская правда, об этом заявил журналистам министр финансов Германии Вольфганг Шойбле перед встречей Еврогруппы в субботу, передает Politico.eu.

"Сейчас правительство Греции завершило переговоры", - отметил он.

По его словам, никто из коллег, с которыми он говорил, не видит возможных вариантов решения вопроса.

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"Программа (финансовой помощи - УНИАН) завершится 30 июня. Мы должны посмотреть, какова будет ситуация с банком Греции", - отметил глава минфина ФРГ.

"Какой есть "план Б"? Мы должны говорить о той ситуации, которая сложилась сейчас", - добавил Шойбле.

Как сообщал УНИАН, Греция отклонила последние предложения международных кредиторов и захлопнула дверь для дальнейших переговоров.

Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум журналистам перед заседанием министров финансов еврозоны.

"Я очень неприятно удивлен нынешним решением правительства Греции", - отметил он.