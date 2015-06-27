Еврогруппа не имеет "плана Б" относительно Греции - министр финансов Германии
Еврогруппа не имеет "плана Б" на случай, если Греция не примет предложения международных кредиторов.
Как пишет Европейская правда, об этом заявил журналистам министр финансов Германии Вольфганг Шойбле перед встречей Еврогруппы в субботу, передает Politico.eu.
"Сейчас правительство Греции завершило переговоры", - отметил он.
По его словам, никто из коллег, с которыми он говорил, не видит возможных вариантов решения вопроса.
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"Программа (финансовой помощи - УНИАН) завершится 30 июня. Мы должны посмотреть, какова будет ситуация с банком Греции", - отметил глава минфина ФРГ.
"Какой есть "план Б"? Мы должны говорить о той ситуации, которая сложилась сейчас", - добавил Шойбле.
Как сообщал УНИАН, Греция отклонила последние предложения международных кредиторов и захлопнула дверь для дальнейших переговоров.
Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум журналистам перед заседанием министров финансов еврозоны.
"Я очень неприятно удивлен нынешним решением правительства Греции", - отметил он.