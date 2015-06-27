Еврогруппа отказалась продлить программу помощи Греции

Как сообщает Русская служба Би-би-си, таким образом, программа продлится лишь до 30 июня.

Три главных кредитора Греции вот уже пять месяцев отказываются выдавать ей последний транш кредита до тех пор, пока Афины не пойдут на экономические реформы.

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Греции грозит дефолт, если правительство не сможет ко вторнику выплатить МВФ 1,6 млрд евро.

Ранее министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил о том, что 5 июля в стране будет проведен референдум по вопросу о том, следует ли принимать предлагаемую кредиторами программу помощи.

Как сообщал УНИАН, Греция отклонила последние предложения международных кредиторов и захлопнула дверь для дальнейших переговоров.

Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум журналистам перед заседанием министров финансов еврозоны.

"Я очень неприятно удивлен нынешним решением правительства Греции", -отметил он.