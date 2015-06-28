Европейский центральный банк обсудит вероятность дефолта Греции

По информации источника агентства Франс Пресс, встреча должна пройти в воскресенье.

"Совет управляющих Европейского центрального банка проведет встречу с целью обсудить ситуацию. ЕЦБ тщательно следит за (ее) развитием", — цитирует агентство заявление банка, передает РИА Новости.

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Совет управляющих, в состав которого входят шесть членов Исполнительного комитета банка и 19 глав центральных банков стран еврозоны, уполномочен принимать решения о выдаче греческим банкам экстренных займов, сообщает агентство.

В субботу прошло внеочередное заседание совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) по вопросу программы бюджетной экономии и реформ в Греции. Соглашение с кредиторами дало бы возможность предоставить стране международные кредиты. Существует риск того, что Греция допустит первый в истории еврозоны суверенный дефолт, а также покинет валютное объединение, чего также до этого никогда с еврозоной не случалось.