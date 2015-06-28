В Греции оппозиция покинула заседание парламента по вопросу референдума
01:59, 28 июня 2015Финансы
3274
Главная оппозиционная партия Греции "Новая демократия" покинула внеочередное пленарное заседание парламента по вопросу проведения референдума 5 июля по предложению кредиторов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
REUTERS
По информации агентства, глава партии и бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас покинул заседание после конфликта с депутатом от правящей партии СИРИЗА, передает РИА Новости.
Читайте такжеГлава Еврогруппы: Греция закрыла дверь для переговоров, отклонив предложения кредиторов
По мнению Самараса, в ходе референдума 5 июля определится будущее Греции в рамках зоны евро. "Во время референдума будет решаться не вопрос соглашения, а то, останется ли наша страна в зоне евро", — цитирует агентство Рейтер заявление Самараса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter