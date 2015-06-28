В Греции оппозиция покинула заседание парламента по вопросу референдума

По информации агентства, глава партии и бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас покинул заседание после конфликта с депутатом от правящей партии СИРИЗА, передает РИА Новости.

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По мнению Самараса, в ходе референдума 5 июля определится будущее Греции в рамках зоны евро. "Во время референдума будет решаться не вопрос соглашения, а то, останется ли наша страна в зоне евро", — цитирует агентство Рейтер заявление Самараса.