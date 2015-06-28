МВФ отказался платить за Грецию после 30 июня

Об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард.

"Я не могу больше платить за Грецию. У Греции больше не будет доступа к финансированию фонда, пока она не уладит все вопросы с фондом", — заявила Лагард в интервью телерадиокорпорации Би-би-си, сообщает РИА Новости.

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В ходе интервью Лагард также выразила надежду, что обещанный платеж все же будет выполнен Грецией в срок, 30 июня. Она добавила, что даже если этого не произойдет, Греция все равно останется членом МВФ и сохранит за собой право на получение технической помощи фонда.

Греция и ее кредиторы вот уже несколько месяцев ведут непростые переговоры по программе реформ и бюджетной экономии в стране. Крайний срок для того, чтобы прийти к согласию, — 30 июня. Затем программа кредитования перестанет действовать, и оставшиеся в ней деньги уже не смогут быть даны Греции.

В тот же день, 30 июня, стране необходимо погасить очередной транш по кредиту МВФ. Невыплата этих средств может привести к дефолту. Существует и риск выхода страны из еврозоны. При этом кредиторы и Греция выдвинули друг другу отличающиеся предложения по программе реформ и бюджетной экономии.