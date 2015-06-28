Глава МВФ усомнилась в юридической силе греческого референдума

Об этом заявила в интервью BBC директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает Lenta.ru. Как отметила Кристин Лагард, речь на референдуме, назначенном на 5 июля, будет идти о предложениях и мерах, «которые уже не будут иметь силы» к тому времени, поскольку крайний срок погашения кредита Афинами - 30 июня.

Читайте такжеПарламент Греции ратифицировал проведение референдума 5 июля - СМИ Глава МВФ также исключила возможность отсрочки для Греции для погашения кредита. «Это деньги, принадлежащие международному сообществу, в том числе людям, имеющим более низкие жизненные стандарты, чем в Греции», - подчеркнула она.

Между тем парламент Греции одобрил проведение референдума 5 июля. «За» проголосовали 178 депутатов из 300, «против» - 120. Члены оппозиционной партии «Новая демократия» в голосовании не участвовали, так как в знак протеста покинули заседание парламента.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая с обращением к парламенту по поводу референдума, заявил, что правительство примет любой выбор граждан. «Настает день истины для кредиторов, время, когда они увидят, что Греция не сдастся.... Я уверен, что греческий народ окажется выше обстоятельств и скажет веское "нет" ультиматуму [кредиторов]», — сказал греческий премьер.