Туск выступил за сохранение Греции в еврозоне

"Греция остается и должна оставаться членом еврозоны. В контакте с лидерами, чтобы обеспечить целостность еврозоны из 19 стран", - написал Дональд Туск в своем "Твиттере", передает Lenta.ru.

Читайте такжеЕврогруппа отказалась продлить программу помощи ГрецииВ ночь на 28 июня парламент Греции одобрил проведение 5 июля референдума, на котором греки должны будут высказать свое мнение об условиях финансовой помощи, выдвинутых европейскими кредиторами. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что голосование не будет иметь юридической силы, поскольку крайний срок погашения кредита Афинами - 30 июня.

27 июня министры финансов еврозоны отказались продлить программу помощи Греции, которая заканчивается 30 июня. Такое решение Еврогруппы связано с планами Афин провести референдум по вопросу мер экономии. В то же время в Брюсселе подчеркнули, что пока речь о выходе Греции из еврозоны не идет.