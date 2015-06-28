Австрийский министр: выхода Греции из еврозоны почти не избежать

Такое мнение высказал министр финансов Австрии Ханс-Йорг Шеллинг, передает DW.COM. О "серьезных трудностях", которые в ближайшие дни ожидают Грецию, предупредил и немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле. По его словам, за последние недели и дни население сняло со счетов греческих банков немалые суммы денег, а в субботу ситуация "еще раз крайне обострилась". Он добавил. что страны-члены еврозоны "сделают все, чтобы предотвратить любую возможную угрозу "заражения" кризисом другими странами.

Читайте такжеТуск выступил за сохранение Греции в еврозонеКроме этого, как сообщает Би-би-си, Европейский центробанк (ЕЦБ) проведет сегодня совещание для обсуждения ситуации, сложившейся в Греции. Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселбум заявил, что ЕЦБ должен решить, следует ли продолжить оказание экстренной помощи греческим банкам, чтобы предотвратить их банкротство.

Как сообщалось, в ответ на неожиданное решение правительства Греции прибегнуть к референдуму относительно предложения международных кредиторов, министры финансов стран-членов Еврозоны решили не продлевать программу финансирования Греции. Во время внеочередной встречи в субботу, 27 июня, они отклонили предложение пролонгировать программу финансирования, которая истекает 30 июня, до дня проведения референдума, как того просило греческое правительство. Это решение поставило Афины на грань банкротства, ведь во вторник, 30 июня, Греция должна заплатить 1,5 млрд евро долга перед МВФ.