В Греции думают над введением "банковских каникул"

Как сообщает BBC со ссылкой на источник, Европейский центральный банк в воскресенье прекратит выделять банкам Греции экстренную финансовую помощь. В этом случае греческие власти, скорее всего, объявят о том, что в понедельник банки в стране работать не будут, отмечает агентство.

Ранее министр финансов Австрии Ханс Шеллинг заявил, что выход Греции из еврозоны "почти неизбежен". Глава минфина ФРГ Вольфганг Шойбле также заявил, что Греции будет сложно остаться в валютном союзе в условиях политики руководства страны.

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В свою очередь, министр финансов Греции Янис Варуфакис высказал мнение, что выход страны из зоны евро не соответствует конституционным договорам Евросоюза и поэтому невозможен.

В субботу Еврогруппа официально подтвердила срыв переговоров с Грецией об условиях реструктуризации долга и объявила о прекращение программы финансовой помощи Афинам в предусмотренный срок — вечером 30 июня. 5 июля в Греции состоится референдум о требованиях международных кредиторов.