Европейский центробанк продолжит предоставлять банкам Греции экстренные кредиты - СМИ

Как сообщает Deutsche Welle, в воскресенье, 28 июня, в центральном офисе банка во Франкфурте-на-Майне состоялись консультации по этому вопросу. В итоге было решено оставить объем экстренных кредитов для Греции на актуальном уровне - около 90 млн евро.

Таким образом удастся избежать жесткого сценария, по которому ЕЦБ после краха переговоров между Афинами и международными кредиторами (Международным валютным фондом (МВФ), ЕЦБ, Еврокомиссией) мог лишить Грецию своей помощи. В то же время в Центробанке сообщили, что в любое время могут пересмотреть это решение.

Греческие банки уже в течение месяцев зависят от так называемых экстренных кредитов. Фактически эта финансовая помощь является сейчас единственным источником финансирования для банковского сектора страны. Положение финансового сектора Греции дополнительно ухудшилось и в силу того, что греки, опасаясь дефолта в стране, неделями массово опустошают свои банковские счета и переводят определенную часть этих денег за границу. Банки испытывают недостаток средств для осуществления ежедневных операций.

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Экстренные кредиты обычно выделяют банкам, которые имеют временные финансовые трудности, но сохраняют платежеспособность. Однако в последнее время в ЕЦБ выросли сомнения относительно платежеспособности греческих финансовых учреждений, поэтому выделение экстренных кредитов этим банкам стало спорным вопросом. Для выделения таких кредитов необходимо согласие большинства из 25 членов Совета ЕЦБ.

Ранее министры финансов стран-членов еврозоны решили не продолжать программу финансирования Греции в ответ на неожиданное решение правительства Греции провести референдум относительно предложений международных кредиторов. Во время внеочередной встрече 27 июня они отклонили предложение пролонгировать программу финансирования, которая заканчивается 30 июня, в день проведения референдума, как того просил греческое правительство. Это решение поставило Афины на грань банкротства.

30 июня Греция должна выплатить 1,6 миллиарда евро долга МВФ. Глава МВФ Кристин Лагард исключила возможность предоставления отсрочки на уплату Афинами очередной части долга за прежние кредиты до 5 июля, о которой попросил правительство в Афинах.