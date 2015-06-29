Фондовая биржа Афин и банки Греции не будут работать в понедельник, вводятся ограничения на снятие денег

О "банковских каникулах" сообщил премьер-министр Алексис Ципрас в очередном телеобращении, передают РИА Новости.

Предыдущее обращение Ципраса, в ночь на субботу, вызвало ажиотажный спрос на наличные деньги и необходимость срочно урегулировать ситуацию. В воскресенье вечером в минфине прошло заседание Совета системной стабильности, а затем в резиденции премьера собрался совет министров.

"То, что нужно в ближайшие дни — это спокойствие и терпение. Вклады граждан в греческих банках полностью гарантированы. Также гарантированы выплаты зарплат и пенсий. Любым трудностям надо противостоять спокойно и решительно", — сказал греческий премьер.

Ципрас не сообщил подробности решения.

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Однако, как сказал РИА Новости источник в финансовой сфере, банки будут закрыты до следующего понедельника, снять можно будет 60 евро в день на человека с одного счета в одном банке. Причем снять их можно будет не ранее вторника — банкоматы в понедельник работать не будут.

Ожидается, что будут ограничены межбанковские переводы средств за рубеж и из-за рубежа, а операции будут контролироваться. При этом греческое правительство уже предупредило, что ограничения не коснутся туристов.

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Меры приняты в связи с оттоком миллиардов евро в последние дни и продолжающимся снятием денег со счетов через банкоматы в выходные.

Ципрас в телеобращении сообщил также, что в воскресенье обратился к президенту Европейского совета, 18 главам государств Еврозоны, руководителям ЕЦБ, Еврокомиссии и Европейского парламента с просьбой продлить на несколько дней программу помощи.

"Они единственные, кто может как можно быстрее, даже сегодня вечером, отменить решение Еврогруппы и дать возможность ЕЦБ восстановить поток ликвидности для банков", — заявил Ципрас.

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Ранее УНИАН сообщал, что ЕЦБ продолжит поддерживать греческий финансовый сектор так называемыми экстренными кредитами (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

Таким образом удастся избежать жесткого сценария, по которому ЕЦБ после краха переговоров между Афинами и международными кредиторами мог лишить Грецию своей помощи. В то же время в Центробанке сообщили, что в любое время могут пересмотреть это решение.