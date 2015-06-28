Яресько: возможный технический дефолт не окажет влияния на банковскую систему Украины

Об этом в интервью "ТСН.Неделя" сообщила министр финансов Наталья Яресько.

Яресько отметила, что Украина может пойти на приостановку платежей в качестве временного решения для защиты украинской экономики.

"Да, это соответствует техническому дефолту. Но не надо бояться этого слова. Это никак не влияет на нашу банковскую систему. Потому, что наши банки не держат этот внешний долг на их балансах. То есть оно не влияет на их платежеспособность. Оно никак не влияет на депозиты наших граждан. Это никак не влияет на денежную единицу, на нашу гривну", - заявила Яресько.

Читайте такжеЯресько официально обратилась к гражданам Украины по переговорам с кредиторами

По ее мнению, в случае принятия этого решения население не должно поддаваться панике, как не делало этого и раньше, в 2000 году.

"Это технический дефолт. Народ не должен бояться, что вот-вот кончатся все наши программы кредитования. Как раз не то. МВФ дает публичную поддержку, что они понимают, что финансирование нашей страны – это цель №1. Мы ее можем достичь или правильной реструктуризацией, или возможно временным приостановлением платежей и тогда уже - реструктуризация", - отметила глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ищет возможности для достижения договоренностей с кредиторами, чтобы снизить долговую нагрузку и стимулировать восстановление экономического роста страны, но допускает введение моратория на выплату международным внешним кредиторам до достижения приемлемого соглашения о реструктуризации.