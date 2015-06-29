Яресько рассказала, какая часть украинских долгов принадлежит "семье" Януковича и его окружению

Министр финансов Украины Наталия Яресько не исключает, что 90% украинских долгов принадлежит ”семье” экс-президента Виктора Януковича и его окружению.

Об этом она сказала в интервью ”ТСН.Тиждень”.

На вопрос по поводу информации о том, что 90% украинских долгов якобы принадлежат ”семье” Януковича и его окружению, министр ответила, что ”все это возможно, потому что эти облигации можно покупать-продавать”. ”Они на Ирландской бирже продаются. Я не могу знать, кто является бенефициарным собственником”, - сказала Яресько.

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В то же время, на вопрос о том, какая доля этих кредитов принадлежит России, министр ответила, что ”напрямую это 3 миллиарда (долларов) – один евробонд, который был выпущен в декабре 2013 года”. ”А вне этого есть маленькие части, которые держатся различными российскими фондами”, - сказала Яресько.

По ее словам, ”это одна из тех облигаций, которая подлежит реструктуризации”. ”Мы надеемся всех трактовать или со всеми иметь равные отношения. Я верю, что это не нужно политизировать”, - отметила Яресько.