Глава Минфина призналась, что хочет поскорее провести индексацию зарплат и пенсий

Об этом она сказала в интервью ”ТСН.Тиждень”, отвечая на вопрос, когда она собирается провести индексацию зарплат и пенсий.

”Я хочу это сделать как можно скорее. Но я могу это сделать, когда будут поступления в бюджет. Позднее 1 декабря не будет, поскольку это предусмотрено законом”, - сказала министр.

Читайте такжеЯресько заявила, что у государства нет денег на индексацию соцвыплат и зарплат

На вопрос, будут ли печатать новые деньги, если их на это не найдется, Яресько ответила: ”Нет, не будем печатать деньги. Ибо это обесценит те зарплаты и пенсии, которые есть”.

Как сообщал УНИАН, 18 мая премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство готово обсудить с парламентской коалицией план индексации доходов граждан.

Он напомнил, что коалиция предполагала осуществление такой индексации с 1 декабря 2015 года. ”Мы готовы к этой индексации. Я первый, кто заинтересован в том, чтобы перенести срок индексации на период раньше, но для этого надо изыскать ресурс и вместе, сообща, как сказал председатель парламента, встретимся вместе с Министерством финансов, Министерством социальной политики, профильным комитетом и откровенно скажем, есть ли у нас сегодня доходы, чтобы проиндексировать денежные доходы граждан”, - заявил премьер.

7 июня Яресько сообщила, что государство не имеет средств на индексацию социальных выплат и зарплат. ”Нет для этого денег. Я очень хочу как можно скорее индексировать социальные выплаты, мы понимаем важность поддержки граждан. Но реального профицита бюджета нет. Если я увижу какие-то увеличения поступлений от детенизации, уничтожения ”налоговых ям”, контрабанды или каких-либо других на сегодняшний день не предусмотренных источников, готова пересматривать соцвыплаты”, - сказала Яресько.