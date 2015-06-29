Греция прекратила международные онлайн-платежи до вечера понедельника, 29 июня. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на собственные источники в греческом правительстве, передает Lenta.ru.

По данным агентства, весь день на территории страны банковские переводы можно будет делать только в ее пределах. Кроме того, в понедельник в Греции не будут работать банкоматы.

Одновременно Европейская комиссия согласилась с введенными в стране ограничениями несмотря на то, что они противоречат договоренностям стран Евросоюза о свободном перемещении капитала и рабочей силы. Как заявил еврокомиссар по финансовым услугам Джонатан Хилл, «в текущей ситуации стабилизация финансовой и банковской системы в Греции является наиболее важной проблемой публичной политики».

«Хотя введение таких ограничительных мер и представляется сегодня необходимым, свободное движение капитала должно быть восстановлено как можно скорее. Это будет в интересах греческой экономики, еврозоны и Европейского союза», — подчеркнул Джонатан Хилл.

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5 июля в Греции пройдет референдум по соглашению с международными кредиторами. На него вынесен вопрос об отношении граждан к проекту соглашения, представленного на прошлой неделе Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом.

Ранее правительство страны официально объявило о приостановлении работы банков страны до 6 июля и введении ежедневного лимита на снятие наличности в банке на уровне 60 евро в день с одного счета на человека в каждом банке.