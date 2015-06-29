Более 55 государств основали новый азиатский банк, среди инвесторов - Китай, РФ, Индия и Германия

В Пекине подписан акт о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Его участниками являются 57 государств, в том числе Китай, Индия, Россия и ФРГ.

Акт о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписан в понедельник, 29 июня, на торжественной церемонии в Доме народных собраний в Пекине. Участниками новой международной финансовой организации во главе с Китаем являются 57 государств, в том числе Индия, Россия и Германия, передает DW.de.

Уставной капитал АБИИ составляет 100 млрд долларов. Китаю принадлежат самая большая доля в новом банке - 20,06 процентов, что дает ему право вето. Доля Индии составляет 7,5 процентов, России - 5,9 и ФРГ - 4,1 процента. Агентство dpa отмечает, что Германия является четвертым по величине инвестором АБИИ и тем самым - важнейшим государством-участником, находящимся за пределами азиатского региона. Она внесет в уставной капитал АБИИ 900 млн долларов и предоставит кредитные гарантии на период с 2016 по 2019 годы на сумму в 3,6 млрд долларов.

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США и Япония отказались от участия в АБИИ. Критики считают, что этот банк призван составить конкуренцию Всемирному банку и Азиатскому банку развития (АБР). Однако Германия, Великобритания, Франция, Италия и другие страны подчеркивают, что АБИИ создается в первую очередь в дополнение к уже существующим финансовым организациям, чтобы обеспечить растущие потребности в сфере финансирования инфраструктурных проектов в Азии.

Ожидается, что главой АБИИ станет бывший министр финансов КНР Цзинь Лицюнь. Новый банк, штаб-квартира которого будет находиться в Пекине, начнет работу в конце 2015 - начале 2016 года.