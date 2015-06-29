Ситуация в Греции обвалила рубль

Курс доллара на московской бирже поднялся выше 55 рублей на фоне опасений о возможном дефолте Греции.

Таким образом российский рубль обновил минимум за последние три недели, передает Радио Свобода.

Курс евро на московской бирже также снизился и установлен на уровне – 61,54 рубля за евро.

Российские фондовые индексы в первой половине торгов на московской бирже также снижаются.

Как отмечают эксперты, риски дефолта Греции и выхода страны из еврозоны привели к резкому снижению евро к основным валютам, прежде всего к американской. Номинированная в долларах нефть упала в цене и оказала решающее влияние на ослабление рубля. На Лондонской бирже ICE сорт Brent подешевел на 2,3 процента, до 61,82 доллара за баррель, передает Lenta.ru.

Кроме того, как отмечают аналитики «Финам», на снижение курса рубля влияют такие факторы, как конвертация дивидендов компаний в иностранные денежные единицы, значительные суммы выплат по внешнему долгу России во второй половине 2015 года и продолжающиеся покупки валюты Центробанком. Эксперты считают, что российская валюта движется к отметке 57 рублей за доллар.

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Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что 29 июня банки в его стране не откроются.

Выступая на телевидении, Ципрас сказал, что к таким мерам пришлось прибегнуть после того, как Европейский центральный банк отказался повысить сумму экстренного кредита для греческих банков.

Ранее в воскресенье, 28 июня, ЕЦБ заявил, что замораживает на дотеперешнем уровне свое экстренное кредитование финансовой системы Греции, которая теперь требует значительно больших финансовых вливаний из-за утечки наличности.

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По сообщениям, менее чем в течение последних суток, с того времени, когда в ночь на воскресенье парламент Греции одобрил проведение референдума относительно условий международной помощи, из банкоматов страны сняли наличными 1 миллиард 300 миллионов евро, опасаясь именно тех мер, о которых объявил Ципрас.

30 июня Греция должна погасить 1 миллиард 600 миллионов евро долга перед Международным валютным фондом, но не имеет этих средств и ранее надеялась получить их от кредиторов. Невозврат долга фактически будет означать дефолт Греции, который, как считают, может привести к ее выходу из зоны обращения евро, и приведет к глубокому банковскому кризису в этой стране.