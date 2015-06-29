Европейские банки за день потеряли свыше 50 миллиардов евро из-за ситуации в Греции

Общая капитализация банковского сектора Европы снизилась более чем на 50 миллиардов евро после того, как Греция 28 июня ввела ограничительные меры. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что биржевой индекс Stoxx 600 (в него включены акции европейских банков) рухнул в ходе торгов на 4,4 процента — это худший показатель с ноября 2011 года. Сильнее всего дешевеют бумаги кредитных организаций Португалии, Испании и Италии. Акции португальского Banco Comercial Portugues упали в цене на 9,1 процента, испанского Banco Popular Espanol — на 6,5 процента, итальянского Banca Monte dei Paschi — на 7,2 процента.

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28 июня правительство Греции приостановило работу банков в стране до 6 июля. Также был введен контроль за движением капитала, чтобы остановить отток денег за границу. На данный момент один человек может снять в банкомате не более 60 евро в сутки.

На 5 июля в Греции назначен референдум о необходимости введения мер экономии, на которых настаивает «большая тройка» кредиторов — Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд.

Долг Афин превышает 300 миллиардов евро. Последние переговоры премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с международными кредиторами о реструктуризации и продлении программы финансовой поддержки не увенчались успехом.