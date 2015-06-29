Греция получила от ЕС в 20 раз больше денежной помощи, чем Украина - политолог

Общий объем помощи Греции со стороны ЕС за последние 7 лет составляет 300 млрд евро.

Об этом заявил политолог Александр Палий в эфире «5 канала».

«Греческое руководство пытается прыгнуть через голову собственной экономики, они привыкли «доить» Евросоюз на деньги. Представьте себе, что с 2008 года Греция получила от ЕС 300 млрд евро помощи. Греция, которая в четыре раза меньше Украины, получила такую огромную сумму просто потому, что она – член ЕС. И более того – львиную долю этого долга им не надо будет возвращать, потому что им списали долги», - отметил политолог.

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По его словам, такие объемы денежной помощи нельзя сравнить с Украиной.

«Эта сумма для Украины просто огромная. У нас здесь идут дискуссии, давать 15 млрд долл от МВФ Украине, и какими траншами, а там страна получила в 20 раз больше, и просто растратила эти деньги. Никак на бюджет те деньги не повлияли... Греческий урок должен нам говорить о том, что незаработанные деньги пользы не приносят", - подчеркнул эксперт.