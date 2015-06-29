СМИ: Греция станет первой страной, которая не сможет вовремя рассчитаться с долгами перед МВФ

Греция не сможет выплатить Международному валютному фонду часть долга объемом в 1,6 миллиарда евро 30 июня.

Об этом заявил представитель греческого правительства в понедельник вечером, передает Deutsche Welle.

Таким образом, Греция станет первой среди индустриально развитых держав мира, которая не сможет вовремя рассчитаться с долгами перед МВФ, отмечает агентство.

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Греция находится на пороге дефолта. В связи с этим местное правительство ввело с 29 июня ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить отток капитала из страны. Граждане Греции имеют право снимать со своего карточного счета в банкоматах до 60 евро на день. В понедельник банки и греческая биржа остались закрытыми.

Европейские партнеры Греции обвинили правительство в Афинах в одностороннем прекращении переговоров с кредиторами и отсутствии воли к компромиссу. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал греков поддержать на референдуме 5 июля предложения международных кредиторов, чтобы избежать коллапса греческого финансового сектора и выхода страны из Еврозоны.