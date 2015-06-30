Агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Греции до ССС

Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне С.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на Reuters.

В S&P указали, что дефолт Греции может произойти в течение следующих шести месяцев. Вероятность выхода страны из еврозоны агентство оценило в 50%.

В том случае, если в этот период Афины не рассчитаются с кредиторами, S&P может пойти на очередное снижение рейтинга.

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Как сообщал УНИАН, греческий парламент одобрил проведение 5 июля референдума, на котором грекам предстоит решить, стоит ли Афинам соглашаться на требования кредиторов. До 6 июля в Греции будут закрыты банки. Сумма средств, которые можно снять через банкомат, ограничена до €60 в сутки.