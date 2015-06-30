Греция угрожает судебными тяжбами институтам ЕС

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Как заявил глава Минфина страны Янис Варуфакис, они намерены потребовать введения судебного запрета, чтобы заблокировать выход Греции из еврозоны и не позволить Европейскому центробанку уничтожить банковскую систему страны.

«Греческое правительство будет использовать все свои законные права. Мы рассматриваем возможность подачи иска в Европейский суд. Договоры ЕС не предусматривают выхода из зоны евро, и мы отказываемся пойти на такой шаг», — отметил министр, добавив, что «членство Греции в ЕС не является предметом торга».

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По информации газеты, греческие чиновники серьезно рассматривают возможность подать в суд на Европейский центральный банк, который отклонил просьбу Греции о расширении экстренной программы финансирования на 6 миллиардов евро. Объем экстренной программы поддержки останется на прежнем уровне — 89 миллиардов евро.

Правящая партия СИРИЗА восприняла данный шаг как серьезное нарушение уставной обязанности ЕЦБ поддерживать финансовую стабильность. Варуфакис заявил, что у Греции достаточно ликвидности, чтобы продержаться до референдума 5 июля. При этом он признал, что введенный 28 июня контроль за движением капитала затрудняет работу греческих компаний.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг Греции на одну ступень — с CCC до CCC- с негативным прогнозом.