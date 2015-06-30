Президент Еврокомиссии сделал последнее предложение Греции для избежания дефолта

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал последнее предложение Греции для достижения соглашения по долговой проблеме, передает Reuters со ссылкой на источников.

В случае принятия предложения премьер Греции Ципрас должен отправить письменное согласие во вторник к запланированному чрезвычайному саммиту еврогруппы.

Читайте такжеСМИ: Греция станет первой страной, которая не сможет вовремя рассчитаться с долгами перед МВФПредложение Юнкера предполагает, что НДС на услуги отелей должен быть снижен до 13%, в отличие от предлагавшегося кредиторами ранее уровня в 23%.

В случае если предложение будет подписано Ципрасом, Еврогруппа вернется к рассмотрению данного в 2012 году Греции обязательства о возможности реструктуризации госдолга страны путем увеличения сроков его выплаты, а также снижения процентных ставок.

По словам Юнкера, данное условие может заработать уже в октябре 2015 года.

По данным источника в правительстве Греции, предложение Юнкера было воспринято с интересом, однако премьер Греции Ципрас ранее неоднократно отказывался от компромиссов с кредиторами из ЕЦБ и МВФ, называя их условия «унижением».